Dünyaca ünlü ekonomist seçim sonuçlarını yorumladı

Türkiye yerel seçimleri dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash, sosyal medya platformu X üzerinden görüşlerini paylaştı, Erdoğan'a tavsiye verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tavsiyede bulunmayı da ihmal etmeyen Ash, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve (diğer) büyük şehirleri alması ve ulusal oylamada da AKP'yi yenmesi ile birlikte AKP, yerel seçimlerde oldukça net bir şekilde, büyük bir yenilgi aldı. Her şey enflasyonla ilgili! [Bu durumda] Erdoğan'ın, Şimşek ve TCMB'deki yeni ekibe desteğini iki katına çıkarması gerekiyor..."

TIMOTHY ASH KİMDİR?

Yirmi yılı aşkın bir süredir finansal piyasalarda faaliyet yürüten Timothy Ash, genel olarak gelişmekte olan piyasalar, özel olarak da Doğu Avrupa ve Balkanlar konusunda uzmanlaşmış, dünyaca ünlü bir ekonomist ve stratejisttir.

Ash, daha çok yukarıda sözünü ettiğimiz bölgeleri etkileyen siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin analiz ve yorumlarıyla tanınmaktadır. Bugüne dek dünyanın önde gelen finans kuruluşlarında önemli tecrübelere imza atmış olan Ash, gelişmekte olan piyasalar konusundaki uzmanlığı nedeniyle sık sık finans medyası tarafından alıntılanmaktadır.