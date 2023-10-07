Dünyadan Hamas - İsrail savaşına yönelik ilk tepkiler

İsrail-Gazze sınırındaki gerilime ilişkin dünyadan tepkiler gelmeye başladı.

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında, İsrail ve Filistin taraflarına itidalli davranma çağrısı yaparak, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

ABD: İsrail’i destekliyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin İsrail’in yanında yer aldığını ve Tel Aviv’in kendini savunma hakkını desteklediğini söyledi.

Netanyahu’nun da Biden’a koşulsuz desteği için teşekkür ederek, “İsrail’in sonunda kazanacağı uzun sürecek, güçlü bir harekatın şart olduğunu” dile getirdiği aktarıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden'ın, “ABD, İsrail’e düşman olan ve bu durumdan çıkar sağlamaya çalışan herhangi bir tarafa karşı da uyarıda bulunuyor” ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise Hamas’ı kınayarak, “İsrail hükümetinin ve halkının yanındayız ve bu saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini belirtti.

Blinken, “Terörün hiçbir şekilde haklı gösterilmesi mümkün değildir. İsrail hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz” dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden İsrailliler için başsağlığı dileklerini ileten Blinken, “İsrailli ortaklarımızla yakın temas halinde kalacağız” ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail’in kendini savunma hakkına olan bağlılığının devam ettiği kaydedilerek, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Açıklamada, Pentagon'un gelecek günlerde, İsrail’in kendisini savunmak için neye ihtiyaç duyarsa sahip olmasını sağlamak için çalışacağı ifade edildi.

Avrupa ülkeleri ve kurumları da Hamas’ın başlattığı saldırıya tepki gösterirken, İsrail’e destek mesajları yayımladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula: İsrail'in kendini savunma hakkı vardır

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Hamas’ı kınarken, “İsrail’in bu tür hain saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır.” yorumunu yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise “İsrail ile tam dayanışma içindeyim” mesajını paylaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise “Gazze’den yapılan füze atışları ve artan şiddet bizi sarsıyor. Almanya, Hamas’ın bu saldırılarını kınıyor ve İsrail’in yanında duruyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “İsrail’i şu anda vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Ölenlere, ailelerine ve yakınlarına dayanışma dileklerimi iletiyorum.” açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli “sivillere yönelik saldırıların kendisini şoke ettiğini” belirtti. Sunak, “İsrail’in kendisini savunma hakkı mutlaktır.” ifadesine yer verdi.

Yunanistan Başbakanı: İsrail’e yapılan zalim terör saldırısını şiddetle kınıyorum

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de “Aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kayba neden olan, bugün İsrail’e yapılan zalim terör saldırısını şiddetle kınıyorum. İsrail halkının yanında duruyoruz ve kendini savunma hakkına tam destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ise “Hamas’ın saldırılarını açıkça kınadığını” belirterek, İsrail halkıyla dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Belçika, İspanya, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kosova yetkilileri de Hamas’a tepki gösteren ve İsrail’e destek veren mesajlar yayımladı.

Katar: Gerginliğin asıl sorumlusu israil

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki gelişmelerle ilgili endişesini ifade ederek, tüm taraflara gerginliği sona erdirme, sükûneti sağlama ve azami şekilde itidalli olma çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Sonuncusu, Mescid-i Aksa’ya polis himayesinde düzenlenen baskınlar olmak üzere Filistin halkının haklarını ihlal etmeye devam etmesi sebebiyle halihazırda yaşanan gerginliğin sorumlusu yalnızca İsrail’dir.” ifadesine yer verildi.

Arap Birliği'nden İsrail'e "dur" çağrısı

Arap Birliği, Hamas ile İsrail’in karşılıklı saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail’in şiddet ve aşırılıkçı politikalarını uygulamaya devam etmesinin, bölgeyi istikrara yönelik ciddi fırsatlardan mahrum bırakan saatli bir bombayla aynı anlama geldiği konusunda daha önce defalarca uyarıda bulunuldu.”

İran: İşgalcilere karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Filistin halkını ve İsrail karşıtı direniş gruplarını, “Aksa Tufanı” saldırısı nedeniyle tebrik etti.

İsrail’in “ciddi bir eylemle” karşı karşıya kaldığında ne kadar “kırılgan” olduğunun görüldüğünü savunan Kenani, “Aksa Tufanı operasyonu işgal altındaki topraklarda işgalcilere karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Filistinli grupların saldırılarını desteklediklerini belirterek, “Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanında olacağız” dedi.