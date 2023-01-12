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Dünyanın en iyi restoranı Noma 2024’ün sonunda kapanıyor

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 20 yıl önce açılan ve bu süre içinde defalarca dünyanın en iyi restoranı seçilen üç Michelin yıldızlı restoran Noma, “yeniden doğmak” için 2024’ün sonunda kapanıyor.

Dünya Gazetesi
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Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Noma olmaya devam etmek için değişmeliyiz. 2024 kışı Noma’nın son sezonu olacak” denildi.

New York Times Gazetesi’ne konuşan sahibi Rene Redzepi, “Noma 2025 itibariyle bir dünya gastronomi laboratuvarına dönüşecek. Yemek servisi yapılmayacak” dedi.