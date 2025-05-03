Dünyanın en yaşlı insanı uzun yaşamanın sırrını açıkladı

Birleşik Krallık vatandaşı Ethel Caterham, 115 yıl 252 gün ile dünyanın en yaşlı insanı unvanını ele geçirdi.

Surrey, Lightwater’da bir bakım evinde yaşayan Caterham, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'ın 116 yaşında hayatını kaybetmesiyle dünyanın en yaşlı insanı oldu.

21 Ağustos 1909 doğumlu Ethel Caterham, Ağustos 2024’te 115’inci doğum gününü kutlarken uzun yaşamanın da sırrını verdi: Asla kimseyle tartışmamak.

Caterham, “Dinlerim ve ne istediğimiz yaparım” diye de ekledi.

Ethel Caterham’ın rekoru Guinness Dünya Rekorları tarafından ve dünyanın en yaşlı insanlarının bilgilerinin yer aldığı LongeviQuest veribankası tarafından da teyit edildi.

Fotoğraf: Hallmark Care Homes

Ethel Caterham kimdir?

Hampshire, Shipton Bellinger doğumlu Caterham hemen yakınlarda, Wiltshire, Tidwort’de büyüdü. Sekiz çocuklu aileinin en küçük ikinci çocuğu.

18 yaşında Hindista’da bir asker ailesinin yanında çocuk bakıcısı olarak çalışmaya başladı.

1931’te Birleşik Krallık’a döndü ve kocası olacak Norman Caterham ile tanıştı. 1933’de dünya evine girdiler.

Norman Caterham orduda yarbay oldu ve çift Hong Kong ve Cebelitarık’a yerleşti. Bayan Caterham, Hong Kong'da bir çocuk yuvası kurdu.

Fotoğraf: Hallmark Care Homes

Ethel Caterham, Titanik'in batışını, Birinci Dünya Savaşı'nı, Rus Devrimi'ni, Büyük Buhran'ı ve İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadı.

Son 50 yılını Surrey'de yaşayarak geçirdi ve 97 yaşına kadar araba kullanmaya devam etti.

Kız kardeşlerinden biri olan Gladys, 104 yaşına kadar yaşadı.

Bayan Caterham'ın üç torunu ve beş torununun torunu var.