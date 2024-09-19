e-Devlet işlemlerinde en iyi ülkeler belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden alınan bilgilere göre, 2003'ten bu yana BM'nin hazırladığı e-Devlet Araştırmasına 2010 yılı itibarıyla 193 ülke dahil oldu.

Türkiye'nin sıralaması belli oldu

Araştırma, ülkelerin kullandığı e-devlet sistemlerinin gelişmişlik endeksi ile BM üyesi ülkelerin e-Devlet gelişmişlik düzeyini belirliyor. Çevrim İçi Hizmet, Telekomünikasyon Altyapısı ve Beşeri Sermaye olarak isimlendirilen 3 alt endeksle hesaplanan tabloya göre Türkiye, 193 ülke arasından bir önceki döneme göre 21 sıra yükselerek 27. sıraya yerleşti.

Türkiye, 2024 e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde en fazla ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer alırken, bu dönemde de "Çok Yüksek e-Devlet Gelişmişlik Endeksine Sahip Ülkeler" arasında sayıldı.

Zirvede Finlandiya var

Bu yıl sıralamanın zirvesinde Danimarka yer alırken, Danimarka'yı Estonya, Singapur, Güney Kore, İzlanda, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, Avustralya, Finlandiya ve Hollanda izledi.

Türkiye üst orta gelir grubunda 2. sırada

Türkiye, içinde bulunduğu üst orta gelir seviyesindeki 56 ülke arasından ise e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde 2. sırada yer aldı. Bu sıralamada ilk 5 ülke, Kazakistan, Türkiye, Hırvatistan, Çin ve Sırbistan olarak kaydedildi.

Asya'da 9. sıradayız

e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde 47 ülkenin değerlendirildiği Asya'da ise Türkiye, 9. sırada yer aldı. Asya'daki ilk 10 ülke ise Singapur, Kore Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Bahreyn, İsrail, Kazakistan, Türkiye ve Çin oldu.

Türkiye'nin, içinde olduğu Asya (Batı Asya alt bölgesi) ve dünya ortalaması puanları incelendiğinde tüm alt endeks bileşenlerinde bölge ve dünya ortalamasının üstünde ilk sıralarda olduğu görüldü.

Yerel Çevrim İçi Hizmet Endeksi'nde İstanbul 7. sırada

193 ülkenin en kalabalık şehirleri için yapılan Yerel Çevrim İçi Hizmet Endeksi değerlendirmesinde ise Türkiye'den İstanbul bu yıl 7. sıraya yükselirken Berlin, Seul, Singapur ve Londra gibi şehirleri geride bıraktı.