EB-5 yatırımcı vize programında uzatma beklentisi

26 Eylül 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - Amerika'da green card alma yollarından biri olan EB-5 vize programının yasal süresi 30 Eylül'de sona erecek ancak bu sürenin uzatılabileceği görüşü yaygın. New York Barosu Avukatlarından Cahit Akbulut, uygulamanın uzatılmasının yanı sıra yatırım tutarının da yükseltilebileceğinin konuşulduğunu ifade etti.

Söz konusu vize programının 1990'dan bu yana uygulandığını belirten Akbulut EB-5 için, "Belirli bölgelerde 1 milyon dolar, işsizliğin daha yüksek olduğu bölgelerde ise 500 bin dolar yatırım yapıldığı taktirde yatırım yapan kişiye, eş ve 21 yaşın altındaki çocuklarına green card yolu açan bir başvuru şekli" dedi.

Vize programının her yıl yaklaşık 10 bin kotası olduğunu kaydeden Akbulut, şöyle konuştu:

"Bu uygulamaya ilişkin yasa ilk çıktığında pek ilgi görmedi. Çünkü belirtilen yatırım tutarının yanı sıra 10 kişiye de istihdam imkanı yaratmanız gerekiyordu. Sistemi biraz değiştirdiler, yatırım merkezleri oluşturuldu ve kişilerin bu merkezlere yatırım yapmaları istendi. Şu anda 1000 civarı yatırım merkezi var. Bunların da hemen hemen hepsi 500 bin dolarlık yatırım kabul edecek yerlerde kurulmuş durumda. Kişiler, belirtilen miktardaki paralarını bu merkezlere yatırıyorlar. Bu merkezlerdeki firmalar da yatırılan paraları ortak bir fonda toplayıp yatırıma dönüştürüyorlar. Yatırımcı, pasif olarak şirkete ortak oluyor, bu yatırılan paraları da yatırım merkezlerinde oluşturulan projelere harcıyorlar. Yatırımcı da 10 kişiyi istihdam etmekten ve aynı zamanda firmada aktif olarak görev alma sıkıntısından da kurtuluyor."

"Yatırım miktarı artırılabilir"

Söz konusu vize programında yatırım merkezindeki firmaların kazandığını, dolayısıyla 30 Eylül'de yasal süresi bitecek olan bu uygulamanın süresinin uzatılmasının yanı sıra söz konusu sistemde de bir değişikliğe gidilebileceğini kaydeden Akbulut, şunları söyledi:

"En son 5 Mayıs'ta uzatıldı. Büyük ihtimalle yine uzatılacak ancak uzatılma şartlarına ilişkin bir bilgi yok. Göçmenlik karşıtlığının bu uygulamaya ilişkin bir son verme olacağını düşünmüyorum. Çünkü burada Amerikan ekonomisine bir katkı var. Uzatılacağını düşünüyorum. Belki yatırım tutarını artırabilirler, öyle bir söylenti var. Bir uzatma daha yapılıp daha sonra kapsamına ilişkin daha sonra netleştirme yapılacak."

"Türk yatırımcı az"

Vize programında yatırım yapan kişinin 2 yıl sonra green card alabildiğini kaydeden Akbulut, Türk yatırımcıların bu programa ilgisinin az olduğunu belirterek, ülke kotalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Genel her yıl verilen 10 bin kotada Türk yatırımcıları ilk 10'a bile girmiyor. Bunların yüzde 85'ini Çinliler dolduruyor. Onlar da kendilerine ayrılan kotayı doldurdukları için ülke bazında da kota nedeniyle 2 yılda alamıyorlar. Çin'i Hindistan, Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong izliyor. Kanada, Meksika, İran ve Japonlar da ilk 10 arasında."