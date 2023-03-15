EBRD: Deprem bölgesinde daha iyisini inşa edebiliriz!

EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Ringterink “Deprem bölgesi için 1,5 milyar euroluk bir kaynak ayırdık. Önümüzdeki Pazartesi günü bunun detaylarını yatırımcı konferansında Brüksel’de açıklayacağız” dedi.

Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulunan “Öncelikle sizin küçük ve orta ölçekli şirketlerinizi desteklemek istiyoruz. Onların şu anda likiditeye ihtiyaçları var. Şu anda orada ortak bankalarla, yerel bankalarla çalışıyoruz ve onlara gerekli olan finansmanı sağlıyoruz. İkinci önemli nokta da altyapı. Burada belediyeler devreye giriyor. Demir yolları gibi yeniden inşalar söz konusu” şeklinde konuştu.

Kaynağın ayrılmasında EBRD’nin önceliklerinin Türkiye’nin öncelikleri olacağının altını çizen Ringerink “Şu anda önceliğimiz bölgede bulunan insanlara, KOBİ'lere yardım etmek olacak.

Biz şu an deprem sonrasında ilk etkileri görebiliyoruz; ama uzun vadeli etkilere karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, şu anda yaşanan iç göçün çok kalıcı bir şekilde gerçekleşmemesi. Dolayısıyla orada yerel ekonomiyi desteklemek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Master plan üzerinde çalışıyoruz

Rinkerink “Master plan üzerinde çalışıyoruz. Deprem bölgesinde daha iyisini inşa edebiliriz. Bu noktada mevcut altyapının onarımı çok önemli olacak. 1,5 milyar büyük bir meblağ ama buradaki depremin zararına baktığınız zaman çok da küçük” diye konuştu.

Türkiye’de şu anda 8 hastaneyi finanse ettik

Rinkerink “Türkiye’de şu anda 8 hastaneyi finanse ettik. Bunlardan bir tanesi Gaziantep’te. Bu hastanede herhangi bir sıkıntı yoktu, depremden zarar görmedi. Burada kalitenin önemi ortaya çıkıyor ve EBRD buna çok dikkat ediyor. Deprem bölgesindeki iki hastanenin Mayıs ayında faaliyete geçmesini bekliyoruz” yorumunu yaptı.