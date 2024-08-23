ECB üyesi Kazaks : Bu yıl iki faiz indirimi daha yapmamamız için herhangi bir neden görmüyorum

Kazaks, Eylül ayı Yönetim Konseyi toplantısında bir indirimi savunup savunmayacağı sorulduğunda, enflasyonun büyük ölçüde ECB'nin beklediği yerde olduğunu, bu nedenle kademeli politika gevşemesi için durumun sağlam olduğunu söyledi.

Fed'in Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda Reuters'a demeç veren Kazaks, “Genel olarak tahminlerimizin temel çizgisindeyiz ve bu faiz oranlarında kademeli bir düşüşle tutarlı. Haziran projeksiyonlarımız bu yıl iki faiz indirimi daha öngörüyordu ve şu anda bunu takip etmememiz için herhangi bir neden görmüyorum” dedi.

Eylül ayına ilişkin kararını ancak Ağustos enflasyon rakamları açıklandıktan ve ECB'nin yeni projeksiyonlarını gördükten sonra vereceğini belirten Kazaks, son dönemde açıklanan bazı enflasyon rakamları yukarı yönlü sürprizler yaratmış olsa da Kazaks, tek bir rakama odaklanmanın ağaçlar için ormanı kaçırma riski taşıdığını söyledi.

"Şirketlerin kar marjları düşüyor"

Ekonomideki daha geniş eğilimlerin fiyat baskılarının hafiflemesiyle tutarlı olduğunu ve bunun eninde sonunda daha düşük enflasyon değerlerine dönüşmesi gerektiğini savunan Kazaks, “Projeksiyonlarımız zaten nispeten hızlı bir ücret artışı varsayıyordu ve bu hafta bu ücret baskılarının hafiflediğini gösteren rakamlar aldık, dolayısıyla bu da kademeli bir gevşeme yolunu destekliyor. Şirketlerin kar marjları da düşüyor” dedi.

ECB'nin radarındaki kilit rakamlardan biri olan anlaşmalı ücretlerdeki büyüme, üç ay önceki %4,7'den ikinci çeyrekte %3,6'ya yavaşladı ve ekonomistler bunun Eylül'de faiz indirimi için durumu sağlamlaştırdığını söyledi.

Ancak Kazaks, ECB'nin enflasyon hedefine ulaşma tarihinde daha fazla kaymaya müsamaha göstermemesi gerektiği konusunda da netti.

Kazaks, “Projeksiyonlarımız %2'lik hedefe ulaşmanın 2026'ya sarkacağını gösteriyorsa endişelenmeye başlayacağım. Şu anda 2025'in sonunda hedefe ulaşmayı bekliyoruz ve bu yeterince geriye itildi” diye konuştu.