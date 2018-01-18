ECB'de yarış başlıyor

18 Ocak 2018

Avrupa Merkez Bankası, görev süresi mayıs ayında dolacak olan Başkan Yardımcısı Vitor Constancio'nun yerine gelecek ismin belirleneceği seçim sürecini pazartesi günü başlatacak.

Başkan Yardımcısı seçiminin 2019'da Mario Draghi'nin yerine ECB Başkanı olacak ismin belirlenmesi için mücadelenin de ilk adımı olması bekleniyor.

2019'da ECB Başekonomisti Peter Praet, Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure ve bankacılık denetim, gözetiminden sorumli Daniele Nouy'un da görev süreleri dolacak.

ECB Başkan Yardımcılığı pozisyonu için adı en çok geçen isim İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos. Guindos'bu bu göreve seçilmesi halinde Draghi'nin koltuğuna kuzey Avrupa'dan bir ismin oturacağı sinyali olarak algılanacak.

Almanya, 20 yıl sonra ilk kez ECB koltuğunu istiyor. Ancak bu koltuk için aday olan Bundesbank Başkanı Jens Weidmann'ın ECB'nin cari politikalarına muhalefeti bazı üye ülkeleri endişelendiriyor. Draghi'nin yerine ECB Başkanlığı için adları geçen diğer Alman adaylar ise ESM Başkanı Klaus Regmling ve DIW Başkanı Marcel Fratzscher.

ECB tutanakları yayımlandı