ECB tutanakları yayımlandı

11 Ocak 2018

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 13-14 Aralık 2017'de Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklarda, bankanın sözle yönlendirme dilinin kademeli olarak değişebileceği ve bunun bu yılın başlarında yeniden gözden geçirilebileceği kaydedildi.

ECB Yönetim Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, Ekim 2017 para politikası toplantısından bu yana özellikle makroekonomik beklentilerin geliştiği bir ortamda mali koşulların çok olumlu kaldığı aktarıldı.

Bölge ekonomisindeki olumlu gelişmelerin devam ettiği belirtilen tutanaklarda, "Euro Bölgesi'ne yönelik gelen bilgiler büyüme görünümünde belirgin bir iyileşme sağladığını ve potansiyelin üzerinde bir hızla büyümenin sürdüğünü gösterdi" denildi.

Fiyat baskılarının hafif seyrini koruduğu bildirilen tutanaklarda aynı zamanda çekirdek enflasyon önlemlerinin kısmen özel faktörlere bağlı olarak hafiflediği kaydedildi.

Tutanaklarda, "İleriye dönük olarak, enflasyon yolunda devam eden bir düzeltmeye doğru ilerleme kaydedildiğinde, Yönetim Konseyi'nin politika paketindeki faiz oranlarına yönelik sözle yönlendirmenin öneminin artacağına işaret edildi" ifadelerine yer verildi.

Bankanın sözle yönlendirme dilinin kademeli olarak değişebileceğine işaret edilen tutanaklarda, şunlar kaydedildi:

"Ekonomi genişlemeye devam eder ve enflasyon Yönetim Konseyi'nin amacına doğru daha da yakınlaşırsa, Yönetim Konseyi'nin ileriye dönük rehberliğinin, sıralamada bir değişiklik olmaksızın kademeli olarak değişmesinin gerekebileceği görüşü üyeler arasında yaygın olarak kabul edildi. Para politikası duruşunun ve sözle yönlendirmenin çeşitli boyutlarıyla ilgili dili, 2018 başlarında yeniden gözden geçirilebilir"

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Kaynak: AA