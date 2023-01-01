ECB’den enflasyon itirafı

ECB Başkanı Christine Lagarde bir Hırvat gazetesine verdiği müşakatta Euro bölgesinde ücretlerin düşünülenden daha hızlı arttığını itiraf etti. Lagarde Avrupa Merkez Bankası'nın bunun zaten yüksek olan enflasyonu daha da arttırmasını engellemesi gerektiğini söyledi.



ECB enflasyondaki tarihi yükselişi durdurmak amacıyla Temmuz ayından bu yana faiz oranlarını toplam 2,5 puan arttırdı ve uzun vadeli fiyat artışı beklentilerinin %2'lik hedefin üzerine çıkmaya başlaması nedeniyle önümüzdeki birkaç toplantıda daha da fazla politika sıkılaştırması sözü verdi.



Hırvat gazetesi Jutarnji list'in haberine göre Lagarde, "Ücretlerin muhtemelen beklenenden daha hızlı bir şekilde arttığını biliyoruz. Enflasyonist beklentilerin çıpasızlaşmasına ya da ücretlerin enflasyonist bir etki yaratmasına izin vermemeliyiz."dedi



Lagarde röportajda yeni bir politika ipucu vermedi ancak bankanın enflasyonu mevcut %10'a yakın oranından %2'ye düşürmek için "gerekli önlemleri alması" gerektiğini söyledi.