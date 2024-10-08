ECB'nin ekimde 25 baz puan faiz indirmesi, indirime aralık ayında da devam etmesi bekleniyor

Reuters'ın 2-8 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 75 ekonomistin 70'i, yani yüzde 90'ından fazlası, ECB'nin önümüzdeki hafta mevduat faizini ikinci kez 25 baz puan indirerek yüzde 3,25'e çekmesini beklediklerini söyledi. Sadece beş kişi değişiklik olmayacağını öngördü. Geçen ay ekonomistlerin yalnızca %12'si ya da 77 ekonomistin dokuzu Ekim ayında bir indirim öngörmüştü.

Merkez Bankası, 75 ekonomistin 68'ine göre piyasa fiyatlamasına paralel olarak Aralık ayında tekrar yüzde 3,00'e düşecek.

TD Securities küresel makro strateji müdürü James Rossiter, “Hem manşet hem de çekirdek enflasyon baskılarının azalmasıyla birlikte, ECB'nin büyümeye yönelik hızlanan aşağı yönlü riskleri yönetirken nötr oranına yakın bir yere daha çabuk dönebileceğine inanıyoruz. Büyümenin gelecek yıl da trendin altında seyredecek olması, ECB'nin Ekim ayından itibaren istikrarlı bir şekilde faiz indirimine gitmesi için yeterli” dedi.