Eğittiğim Afganlar bugün Putin için savaşıyor

Thomas KASZA

Yeşil Bereliler’le Afgan Ulusal Ordusu’nun komandoları, Taliban’a karşı her zaman birbirine dayanak olmuştur. ABD’nin 2021’de Afganistan’dan çekilmesi [ve Taliban’ın yeniden iktiadara gelmesi] üzerine Afgan ordusunun bu üst düzey komandoları, Ukrayna’da Rus ordusu için savaşmayı kabul etti. Eğittiğimiz 20 ila 30 bin Afgan askeri için “iyi bir maaş” ve “Taliban’dan uzak kalmak” iyi bir anlaşma olmuştur.

Bunun gelişini görmemiz lazımdı. En yakın partnerlerimizi toptan yalnız bıraktık. O komandoların başka ne çareleri vardı ki? Bu noktada Putin onlara “umut” oldu. Rusya için savaşırlarsa, aileleri güven içinde yaşayacak, bin 500 dolar teşvik parası ve hatta Rus vatandaşlığı alabilecekler. İronik olansa, bu komandoların Donbas’ta bir zamanlar kullandıkları Amerikan silahlarına karşı artık savaşıyor olmaları…

Rusya için savaşan bu Afgan komandolarını suçlayamam. Putin çok kurnazca bir adım attı. Çünkü cepheye sürdüğü bu komandolar ne acemi ne de eli yeni silah tutan mahkum. Bunlar, Amerikalıların eğittiği, özel operasyon ekibi. Taliban da mutlu tabi. Çünkü, onlar için en tehlikeli olan direniş ekibi artık Ruslar için savaşıyor! Afganistan’da yaptıklarımız boşuna mıydı, bilemem. Yeşil Bereliler’in mottosu “De Oppresso Liber”dir. Yani “Mazlumu özgür kıl.” Özgür kalsın diye ter döktüğümüz ülke artık yok.

Erdemimiz kaale alınmadı ve artık yorulduk. Sinirimizi yutmaktan yorulduk. Bitmeyen ahlaki yara almaktan yorulduk. Kırmızı çizgiler ve bürokrasiden yorulduk. Afgan ortaklarımızın hissettiği ihanet duygusunu hissedebiliyorum. Elimden geldikçe kendi ahlaki yaralarımı iyileştirmeye çalışacağım. Umarım Kongre karşı bir karar alır ve bizimle savaşan insanlara verdiğimiz sözleri onore ederek ulusumuzun da iyileşmesini sağlayabilir. En azından bunu