Ekonomistler: Enflasyon ve açıklar Trump döneminde daha yüksek olacak

4-8 Ekim tarihleri arasında yapılan anketin sonuçları, Biden 21 Temmuz'da yarıştan çekildikten sonra hem Harris hem de Trump'ın yaptıkları önemli yeni politika önerilerini kapsıyor. Örneğin Harris, yeni doğan çocuklar ve ev satın almak için yeni krediler talep ederken, Trump fazla mesai ücretleri ve Sosyal Güvenlik yardımları için vergi indirimleri ve otomatik kredi faizleri ile eyalet ve yerel vergiler için indirimler önerdi.

Ekonomistler hala Trump'ın politikalarının enflasyonu, açıkları ve faiz oranlarını artırma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor. Hatta aradaki fark Temmuz ayından bu yana artmış durumda.

Anketin enflasyonla ilgili sorusuna yanıt veren 50 ekonomistin %68'i fiyatların Trump döneminde Harris dönemine kıyasla daha hızlı artacağını söyledi. Bu oran Temmuz ayında %56 idi. Ekonomistlerin sadece %12'si Harris'in başkanlığında enflasyonun daha yüksek olacağını düşünürken, geri kalanlar adaylar arasında önemli bir fark görmedi.

California Lutheran Üniversitesi Ekonomik Araştırma ve Tahmin Merkezi Direktörü Dan Hamilton, “Her iki adayın da enflasyonist politikaları var” dedi. Ancak Hamilton ve meslektaşı Matthew Fienup, Temmuz ayındaki tahminlerinden farklı olarak şimdi ikinci bir Trump döneminin, eski başkanın gümrük tarifesi planları nedeniyle daha hızlı fiyat artışlarına yol açacağını düşünüyor. Hamilton, “Temmuz ayından bu yana Trump'ın Harris'ten bile daha fazla serbest ticaret karşıtı olduğu ortaya çıktı” dedi.

Temmuz ayından bu yana Trump, daha önce %10 gümrük vergisi uygulama planına kıyasla ithal mallara %10 ila %20 arasında gümrük vergisi uygulama sözü verdi. Ayrıca Çin'den yapılan ithalata %60 ya da daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.

İlk döneminde uygulanan gümrük tarifeleri üzerine yapılan çalışmalar, bunların genellikle ithalatçılara veya tüketicilere daha yüksek maliyetler veya fiyatlar olarak yansıdığını ve ithal girdilere bağımlı olan sektörlere zarar verdiğini ortaya koymuştur.

Rabobank'ın kıdemli ABD stratejisti Philip Marey, “Eğer gümrük tarifeleri ekonomistlerin düşündüğü gibi işlerse, bence insanları çok kötü bir sürpriz bekliyor” dedi.

Trump gümrük vergilerini imalat işlerini ABD'ye geri getirmenin, federal hükümet için para toplamanın ve “yıllardır bizi soyan” ülkeleri cezalandırmanın bir yolu olarak lanse etti. Başkanlık döneminde enflasyonun -Çin ile ticaret savaşına ve diğer büyük ticaret ortaklarıyla sürtüşmelere rağmen- Biden yönetimine kıyasla daha düşük olduğunu belirterek olumsuz yanlarına itiraz etti.

Trump kampanyasının kıdemli danışmanlarından Brian Hughes, “O zaman da - şimdi olduğu gibi - Trump politikaları büyümeyi körükleyecek, enflasyonu düşürecek, Amerikan üretimine ilham verecek ve tüm bunları yaparken ulusumuzun çalışan kadın ve erkeklerini diğer ülkeler lehine eğilen orantısız politikalardan koruyacaktır. Bu Wall Street elitleri, yeni tahminlerinin inandırıcı bulunmasını istiyorlarsa, kayıtları gözden geçirmeleri ve geçmiş çalışmalarının eksikliklerini kabul etmeleri akıllıca olacaktır.” dedi.

Journal'ın anketinde ekonomistlere, Trump'ın önerdiği geniş tabanlı gümrük tarifelerinin, böyle bir politikanın olmadığı bir senaryoya göre, üç ila beş yıl içinde yerli imalat istihdamını nasıl etkileyeceği soruldu. Yanıt veren 44 ekonomistin %59'u istihdamın daha düşük olacağını söylerken, sadece %16'sı daha yüksek olacağını belirtti. Geri kalanlar ise istihdamın aynı kalacağını söyledi.

Her ne kadar ne Trump ne de Harris mali doğruluk konusunda fazla iştahlı olduklarını ifade etmemiş olsalar da, ekonomistlerin %65'i Trump'ın önerdiği politikaların federal açık üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı yaratacağını düşünüyor; bu oran Temmuz ayında %51 idi.