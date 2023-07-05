El Nino, gıda fiyatları ile kıyafet satışlarını vuracak!

Dünya nefesini tuttu; okyanus sularının ısınmasına ve kasırgadan hortuma, kuraklıktan sellere kadar birçok hava olayının yaşanmasına neden olacak El Nino’nun başlayacağı günü bekliyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), İspanyolca’da “oğlan çocuğu” anlamına gelen El Nino’nun en geç kasımda başlayarak 4 yıl süreceğini açıklarken; ekonomistler de El Nino’nun 5 yıl içinde dünyaya verceği zararın 3 trilyon doları bulacağını tahmin ediyor.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Science’da yayınlanan bir makale de El Nino’nun küresel etkisini gözler önüne serdi. Makaleye imza atan Amerikalı professor Christopher Callahan, “Aşırı hava koşullarının olduğu yerlerde bu büyük olumsuz ekonomik büyüme sonuçları vardır” diyor.

Profesöre göre, El Nino ilk olarak gıda fiyatlarını etkileyecek; çünkü şeker ve kakao vadeli işlemleri, kıtlık tahminleriyle birkaç yılın en yüksek seviyesinden işlem görürken, robusta kahve vadeli işlemleri tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Bu, çikolata, kahve ve daha fazla gıda ürünü için fiyatların yükselmesi anlamına gelecek.

Giyim sektörünün El Nino’dan zarar görecek bir diğer sektör olduğu düşünülüyor. Callahan’ın raporuna dikkat çeken BMO Capital Markets’tan analist Simeon Siegel de “Hiçbir perakendeci her ne kadar hava durumunu bahane etmek istemese de, çoğu perakende, özellikle giyim ve mevsimlik ürünler, için hava kesinlikle çok önemlidir" diyor.

Siegel, palto, dış mekan mobilyası, kazak veya şort satan şirketlere “önleminizi alın” uyarısında bulunuyor. El Nino’nun vuracağı bir diğer sektör turizm olacak. Science’taki makaleyi haber yapan CNN Televizyonu şu değerlendirmeyi yaptı: “ABD’e yer alan 48 turistik nokta incelendiğinde görülüyor ki, El Nino dönemlerinde ziyaretçi sayıları önemli oranda düşüyor.”

Turizm ve havayolu şirketleri etkilenecek

“El Nino”zedelerden biri de havayolu şirketleri olacak, çünkü hava durumuna bağlı olarak sayısız uçuş iptali ve ertelemesi yaşanacak. El Nino’nun 1997-98’deki zararı 5.7 trilyon dolar, 1982-83’teki zararı da 4.1 trilyon dolardı. O yüzden de Profesör Callahan, 5 yıllık zararın 3 trilyon dolarla kalmayacağına inanıyor. Onun öngörüsü daha da korkunç: El Nino, 21’inci yüzyıl boyunca 84 trilyon dolarlık bir ekonomik kayba neden olacak.