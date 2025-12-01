Elon Musk 'kaçınılmaz' dedi, savaş için tarih verdi!

Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı, nükleer silahların büyük güçler arasında savaş ya da savaş tehdidini neredeyse imkânsız hâle getirdiğini savunarak, “Hükümetlerin artık daha kötü yönetilmesinin nedeni bu olabilir. Zira dışarıdan gelen bir rekabet baskısı yok” şeklinde değerlendirme paylaştı.

Elon Musk: Savaş kaçınılmaz

Yorum kısa sürede etkileşim alırken, platformun sahibi Elon Musk’tan dikkat çeken bir yanıt geldi. Musk, "Savaş kaçınılmaz. 5 yıl, en fazla 10" ifadelerini kullandıç Musk, ülkeler arasındaki savaş riskinin sanılandan çok daha yakın olduğunu iddia etti.