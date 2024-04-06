Elon Musk tarih verdi: Otonom taksi için yaz vurgusu

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın "Tesla’nın ucuz araba projesini iptal ettiği" iddiasıyla hisse tarafında darbe alan Elon Musk, Tesla’nın ucuz otomobil projesini iptal ettiğini, onun yerine otonom robot taksilere yöneleceğini söyledi.

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan ABD'li milyarder Musk, Tesla'nın yıllardır beklenen Robotaksi modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Sosyal medya platformu X hesabında paylaşım yapan Musk, otonom taksileri bu yaz açıklayacağını duyurdu.

Forbes dergisinde yer alan habere göre Musk, yaptığı paylaşımda “8/8’de Tesla Robotaksi tanıtımı” ifadesini kullandı.

Musk, daha fazla ayrıntı vermezken “8/8’de" ifadesinin 8 Ağustos 2024 tarihi olabileceği düşünülüyor.