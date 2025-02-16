Elon Musk tarih vererek duyurdu! 'Dünyanın en akıllı yapay zekası' Grok 3 tanıtılacak

Elon Musk, xAI şirketinin geliştirdiği ve'dünyanın en akıllı yapay zekası' olarak bahsettiği yeni nesil yapay zeka sohbet robotu Grok 3'ün tanıtım tarihini duyurdu. ABD'deki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş insanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Grok 3'ün 12 Şubat Pazartesi günü Pasifik saatiyle 20.00'de (Salı 04.00 GMT) canlı olarak bir demo ile tanıtılacağını bildirdi.

Daha öncesinde duyurmuştu

Musk, geçtiğimiz haftalarda Grok 3'ün geliştirme sürecinin son aşamalarına gelindiğini ve modelin birkaç hafta içinde kullanıcılarla buluşacağını belirtmişti. Yeni modelin, önceki versiyonlara göre çok daha gelişmiş bir dil anlama ve yanıt üretme kapasitesine sahip olacağı ifade ediliyor. Grok, Musk’ın sahibi olduğu X (Twitter) platformuyla entegre çalışan bir yapay zeka sohbet botu olarak geliştirildi ve sosyal medya etkileşimlerini analiz ederek daha hızlı ve güncel yanıtlar verebileceği belirtiliyor.

xAI nedir?

xAI, Elon Musk tarafından 2023 yılında kurulan bir teknoloji şirketi olarak yapay zeka alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, insanlığa faydalı yapay zeka geliştirmeyi hedefliyor. xAI’nın Grok chatbot’u da bu vizyonun bir parçası olarak geliştirildi. Şirket, OpenAI, DeepMind, Google Research ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinden deneyimli mühendisler ve araştırmacılara sahip. Grok 3, ChatGPT ve benzeri sohbet botlarına rakip olarak konumlanıyor ve Musk’ın yapay zeka alanındaki iddialı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.