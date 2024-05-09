Elon Musk'a kötü haber: 'Beyin çipi' arızalandı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk tarafından kurulan nöroteknoloji şirketi Neuralink'in, ocak ayında insan beynini bilgisayarlara bağlayan beyin çipi implantını Noland Arbaugh isimli felçli bir hastaya taktı.

Neuralink tarafından sürece ilişkin yapılan açıklamada, hastanın beyni ile beyin çiği implantı arasında bağlantı kurulmasına sağlayan bazı elektrot bağlantılarının dokudan ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, cihazdaki binden fazla elektrotun bağlanmasına aracılık eden "iplik"lerin "geri çekilmesi" sebebiyle cihazın daha yavaş tepki algılar hale geldiği belirtildi.

Neuralink, Link cihazının hızını, doğruluğunu, performansını, imleç kontrolünü "saniye başına bit" (BPS) adı verilen bir metrik kullanarak ölçüyor. Bugün paylaşılan blog yazısında, BPS değerinin arttıkça imleç kontrolünün de daha güçlü hale geldiği vurgulandı.

The Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Neuralink'in çip implantını hastadan tamamen çıkarmayı düşündü.

Musk, bir X Spaces oturumunda "ilerlemenin iyi olduğunu" ve "hastanın tamamen iyileşmiş göründüğünü" söylemişti.