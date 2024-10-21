Elon Musk'tan seçmenlere her gün 1 milyon dolar
ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçilerin adayı ABD eski başkanı Donald Trump'ı destek veren milyarder iş adamı Elon Musk'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Musk, Trump'ın seçim organizasyonu yürüten siyasi eylem komitesine destek veren ve kura ile belirlenecek seçmenlere seçime kadar 1 milyon dolar vereceğini söyledi.
Amerika'da başkanlık yarışı giderek kızışıyor. ABD Başkan yardımcısı Kamala Harris'e karşı yarışan Donald Trump'ın en büyük destekçisi ise Elon Musk.
Her gün bir kişiye 1 milyon dolar
Seçimi kazanmak için adaylar tek tek vaatlerini sıralarken, Musk'tan seçmenlere ilginç bir davet geldi. Musk, Trump'ın seçim organizasyonu yürüten siyasi eylem komitesini destekleyen seçmenlere 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Seçmenleri komitenin kampanyasını imzalayamaya çağıran Musk, karşılığında 5 Kasım'a kadar her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül vereceğini belirtti.
İlk ödülü verdi
Harrisburg'da ilk 1 milyon doları kazanan kişiye ödül çekini takdim eden Musk, bu şekilde eylem komitesinin kampanyasının basında ses bulmasını umduğunu ifade etti.
İmza kampanyası
Komite "ABD Anayasası'nın ilk 2 maddesine bağlı kalınmasına" destek veren bir imza kampanyası başlatmıştı. ABD Anayasası'nın ilk maddesi "ifade özgürlüğünü", ikinci maddesi de "sivillerin silah sahibi olma hakkını" savunuyordu.