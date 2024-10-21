Elon Musk'tan seçmenlere her gün 1 milyon dolar

Amerika'da başkanlık yarışı giderek kızışıyor. ABD Başkan yardımcısı Kamala Harris'e karşı yarışan Donald Trump'ın en büyük destekçisi ise Elon Musk.

Her gün bir kişiye 1 milyon dolar

Seçimi kazanmak için adaylar tek tek vaatlerini sıralarken, Musk'tan seçmenlere ilginç bir davet geldi. Musk, Trump'ın seçim organizasyonu yürüten siyasi eylem komitesini destekleyen seçmenlere 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Seçmenleri komitenin kampanyasını imzalayamaya çağıran Musk, karşılığında 5 Kasım'a kadar her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül vereceğini belirtti.

İlk ödülü verdi

Harrisburg'da ilk 1 milyon doları kazanan kişiye ödül çekini takdim eden Musk, bu şekilde eylem komitesinin kampanyasının basında ses bulmasını umduğunu ifade etti.

İmza kampanyası

Komite "ABD Anayasası'nın ilk 2 maddesine bağlı kalınmasına" destek veren bir imza kampanyası başlatmıştı. ABD Anayasası'nın ilk maddesi "ifade özgürlüğünü", ikinci maddesi de "sivillerin silah sahibi olma hakkını" savunuyordu.