Elon Musk'tan Trump’a büyük destek: Üç ayda 75 milyon dolar bağışladı

Elon Musk, Trump yanlısı bir süper siyasi eylem komitesi (PAC) olan America PAC’ye son üç ayda 75 milyon dolar aktardı. Bu finansal destek, ABD Federal Seçim Komisyonu’na yapılan yeni dosyalamalarda ortaya çıktı. Dosyalara göre Musk, Temmuz ve Eylül ayları arasında komitenin tek bağışçısı olarak kaydedildi.

Musk, America PAC’yi ilkbaharda kurmuş ve Trump’ı destekleyecek olan seçmenlerin kritik eyaletlerde kaydedilmesine yardımcı olmayı amaçlamıştı. Komitenin hedefi, kararsız eyaletlerde seçmenleri mobilize ederek Donald Trump için sandık başına gitmelerini sağlamaktı. Ancak Musk, başlangıçta adının PAC ile alenen ilişkilendirilmesini istememiş ve grubun ilk dosyalarında adı geçmemişti.

Wall Street Journal'ın Temmuz ayında bildirdiğine göre, Musk iş arkadaşlarına, PAC’nin faaliyetlerini finanse etmek için ayda 45 milyon dolara kadar para vermeye istekli olduğunu söylemişti. Ancak kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Trump’ın seçim kampanyasına daha küçük miktarlarda bağış yaptığını iddia etmişti. Buna rağmen, son çeyrekte Musk’ın bağışlarını artırdığı ve PAC’nin tek bağışçısı haline geldiği görülüyor.

Daha önceki bağışçılar arasında Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, Winklevoss ikizleri ve ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Kelly Craft ile iş insanı eşi Joe Craft da yer almıştı.

Musk’ın bu adımı, Trump’ın 2024 başkanlık seçimleri kampanyası için büyük bir finansal destek sağlarken, Musk’ın politik arenadaki etkisini ve etkili figürlerle ilişkisini güçlendiriyor.