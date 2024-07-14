Elon Musk'tan Trump'a destek

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Butler şehrinde miting düzenleyen eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından destek paylaşımında bulundu.

Bir an önce Trump'ın sağlığına kavuşmasını dileyen Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızla iyileşmesini umuyorum" dedi.

"Gizli Servis Başkanı ve Trump'ın güvenliğinden sorumlu biriminin başkanı istifa etmelidir" diyen Musk, ABD'nin 26. Başkanı Roosevelt'i işaret ederek "Amerika'nın bu kadar zorlu bir adayı olduğu son sefer Theodore Roosevelt'ti" ifadesinde bulundu.

Musk ayrıca, silahlı saldırganın görüş açısın çok net olduğunu belirten bir gönderiyi alıntılayarak "Ya aşırı beceriksizlik ya da kasıtlı. Her iki durumda da Gizli Servis başkanı istifa etmelidir" paylaşımında bulundu.