Elvis’in özel jeti internetten satışta

22 Haziran 2018

Kerim Ülker

Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley'nin özel tasarlanmış jeti tekrar satışa çıkıyor. Geçen yıl 430 bin dolara açık artırmada satılan jet uçağı, bu kez internet üzerinden yapılacak müzayede ile yeni sahibini bulacak. 1962 yılında yapılan Lockheed Jetstar model jet, ABD'nin New Mexico eyaletinde yer alan Roswell şehrinde 36 yıldır park halinde bulunuyor. Motorları olmayan, içi harabeye dönen jet için geçen yıl 2 ila 3.5 milyon dolarlık bir fiyat bekleniyordu ancak hedeflerin oldukça altında kaldı.

Altın kaplama işçilik var

Kırmızı renkteki jetin içi kırmızı halıyla kaplı ve altın kaplama işlemelere sahip. Elvis Presley'nin ve babası Vernon Presley'nin üzerine kayıtlı jet, online açık artırma sitesi IronPlanet üzerinden satılacak. IronPlanet, 27 Temmuz’a kadar teklifleri kabul edecek. Halen Elvis’in kullandığı diğer iki uçak Tennessee’de müze haline getirilen evinde sergileniyor.