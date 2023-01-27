En çok kazanan Goldman Sachs’in CEO'sunun maaşı düştü

Wall Street’in en büyük bankalarından Goldman Sachs’in CEO’su David Solomon’un 2022 yılında elde ettiği kazanç yüzde 30 azalarak 25 milyon dolara geriledi.

New York merkezli Goldman Sachs’ın paylaştığı verilere göre CEO David Solomon’un 2022’de elde ettiği kazanç, bankanın hisse fiyatı ve kârlılığının düşmesiyle yüzde 30 azalarak 25 milyon dolara geriledi.

ABD’de en yüksek maaş alan banka CEO’larından

Solomon’un ana maaşı 2 milyon dolar olurken diğer ödemeleri 23 milyon dolar oldu. İkramiyelerinin 16,1 milyon dolarlık kısmı, hisse senedi performansından geldi.

Solomon 2021 yılında 35 milyon dolar kazanç elde ederek ABD’de en yüksek maaş alan banka CEO’larından bir tanesi olmuştu.

Geçen sene yüzde 10 düşmüştü

Yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi gelirlerindeki düşüşle bankanın 2022 yılında kârı yüzde 48 düşerek 11,3 milyar dolara gerilemişti. Şirket hisseleri de geçen sene yüzde 10 düşmüştü.

Bu sene JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın elde ettiği kazanç ise değişmeyerek 34,5 milyon dolar oldu.