Endonezya'da 7.3'lük depremin ardından hasar tespiti yapılıyor

16 Aralık 2017

Endonezya'nın Java Adası'nda meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının ikiye yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afetle Mücadele Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, depremin yoğun bir şekilde hissedildiği Tasikmalaya, Pangandaran ve Ciamis bölgelerinde 40'tan fazla evin çöktüğünü, 65 evin yanı sıra hastane gibi bazı kamu binalarının da zarar gördüğünü ifade etti.

Merkez üssü Tasikmalaya kentinin 43 kilometre güneybatısı olan ve 105 kilometre derinlikte yaşanan depremin büyüklüğünü Endonezya Meteoroloji Ajansı 7,3, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise 6,5 olarak duyurdu.

Bu arada, depremin küçük çaplı hissedildiği başkent Cakarta'da şu ana kadar can ya da mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. Öte yandan yaklaşık 30 saniye süren depremin ardından verilen tsunami alarmı da kaldırıldı.

2004'te 230 bin kişi yaşamını yitirmişti

Endonezya'da 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA