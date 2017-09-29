Endonezya'da yanardağ alarmı

29 Eylül 2017

Endonezya'nın Bali adasında yaşayan 135 bin kişi, Agung yanardağının patlama riski nedeniyle evlerini terk ederek bölgedeki kamplara sığındılar.



Ulusal afet yönetimi, yanardağın kraterinin çevresinde, 12 km çapındaki bir alanda yaşayan insanların bu mesafeyi güvenli bulmadıkları için kaçtıklarını açıkladı. Yanardağın tepesinden beyaz duman çıkarken, hafif yer titremeleri de yaşanıyor.



Agung yanardağının acil durum statüsü geçen hafta en yüksek düzeye çıkarılmıştı. On binlerce köylü o tarihten bu yana dağın eteklerindeki köylerinden kaçıyor. Yetkililer, tehlike bölgesinde kalan 300 bin büyükbaş hayvanın da bölgeden çıkarılması için çaba gösterildiğini söylediler.



Agung yanardağı en son 1963 yılında infilak etmiş ve 1,000'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters