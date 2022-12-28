Enerji krizi ekonomiyi daraltacak

Financial Times'ın ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre, yüksek enflasyon ve enerji krizinin üretimi aşağı çekmesi sonucu işgücü piyasasının olumsuz etkilenmesiyle Euro Bölgesi ekonomisi önümüzdeki yıl küçülecek.

Avrupa halihazırda resesyonda

Ankete katılan 37 ekonomistin neredeyse yüzde 90'ı tek para birimi bölgesinin hâlihazırda resesyonda olduğunu düşünüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu Avrupa’da gayrisafi yurtiçi hasılanın önümüzdeki yılın tamamında daralacağını tahmin ediyor.

Morgan Stanley ekonomisti Chiara Zangarelli, "Avrupa'daki gaz piyasaları önemli bir risk olmaya devam ediyor. İlave arz kesintileri ya da özellikle soğuk bir kış, gerginliklerin yeniden tırmanmasına ve fiyatların yeniden yükselmesine yol açarak yeni bir adaptasyon ve talep yıkımı turunu zorlayabilir."

Ekonomistler Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen enerji krizinin en kötü dönemini geride bıraktığını düşündüklerini söyledi. Ilıman geçen sonbahar, doğal gaz depolama tesislerinin tam kapasiteye yakın kalmasını sağladı.