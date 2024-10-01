Enflasyon 3 yıldan uzun süredir ilk kez ECB'nin yüzde 2 hedefinin altına indi

Eurostat'a göre enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,2 seviyesindeydi. Enflasyon ECB'nin yüzde 2'lik hedefine en son Haziran 2021'de yüzde 1,9 olarak ulaşmıştı.

Daha yakından izlenen ve çekirdek enflasyon olarak adlandırılan temel fiyatlara ilişkin rakam ise hizmet fiyatlarındaki yavaşlama nedeniyle yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye gerileyerek yüzde 2,8 olan beklentilerin altında kaldı.

Fiyat artışının belki de en yakından izlenen bileşeni olan hizmet enflasyonu yüzde 4,1'den yüzde 4,0'a bir miktar yavaşlayarak, yurtiçi fiyat baskılarının yüksek bir seviyede sıkışıp kaldığı yönündeki korkuları hafifletti ancak tamamen ortadan kaldırmadı.

Ekonomistler bankanın 17 Ekim'deki toplantısında faiz indirimi olasılığını değerlendirmeye başladı. Birkaç hafta önce beklentiler, merkez bankasının tüketiciler ve işletmeler için borçlanma maliyetlerini tekrar düşürmeden önce Aralık ayına kadar bekleyeceği yönündeydi.

Düşen enerji maliyetleri enflasyondaki düşüşe en büyük katkıyı yapan unsur olmaya devam ederken, enerji dışı sanayi malları fiyatları da bir önceki yıla kıyasla sadece %0,4 artarak genel rakamı aşağı çekti.