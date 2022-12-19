Epic Games’e rekor para cezası

ABD Federal Ticaret Komisyonu Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games’e çocuklar hakkında yasadışı yöntemle veri topladığı ve milyonlarca kişiyi satın almaya yönlendirdiği iddiaları üzerine 500 milyon dolardan fazla para cezasına çarptırdı.

Söz konusu ceza oyunlarda kullanıcıları yanlış yönlendirerek kararlar almalarını sağlayan "karanlık modeller" ile mücadele eden ABD'li düzenleyicilerin şimdiye kadarki en büyük para cezası olarak kayıtlara geçti.

"Aldatıcı arayüzler kullanıldı"

ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan, "Şikayetlerimizin de belirttiği gibi Epic, gençler ve çocuklar da dahil olmak üzere Fortnite kullanıcılarını kandıran, gizliliğe müdahale eden varsayılan ayarlar ve aldatıcı arayüzler kullandı" dedi.

İki ayrı yasal şikayette ABD Federal Ticaret Komisyonu, Epic'i ABD çocuk koruma yasalarını ihlal ederek 13 yaşın altındaki Fortnite oyuncularından ebeveyn izni almamakla ve oyun içi sanal eşya mağazasında oyuncuların istenmeyen ücretler ödemesine neden olan mantıksız, tutarsız ve kafa karıştırıcı bir düzen oluşturmakla suçladı.