Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin son gününde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmesi TSİ 15.15'te başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı.
Kaynak: AA