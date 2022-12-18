Erdoğan, Türkiye'ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a hareket etti.