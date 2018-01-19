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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte İbrahim Manafov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1991-1993'te, Ermenilerin Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi ili işgal etmesiyle sonuçlanan savaşın ardından 1994'te ateşkes imzalanmasına rağmen temas hattında gerginlik devam ediyor.

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Kaynak: AA

Ermenistan Azerbaycan

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