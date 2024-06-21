Ermenistan Filistin devletini tanıdığını duyurdu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını açıkladı.

Times of Israel'de yer alan habere göre, bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Gazze'deki durumun felaket boyutuna ulaştığı" ve "derhal ateşkes" yapılarak "Yahudi ve Filistin halkları arasında kalıcı uzlaşmanın sağlanması" gerektiği ifadeleri yer aldı.

Rehinelerin "koşulsuz" serbest bırakılması çağrısında bulunulduğu açıklamada, iki devletli bir çözüme ulaşmanın "Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirebilmelerini sağlamanın tek yolu" olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gazze'deki felaket boyutuna gelen insani durum ve devam eden askeri çatışma, uluslararası siyasi gündemde çözüm bulunması gereken birincil konulardan biridir. Ermenistan Cumhuriyeti, silahlı çatışma sırasında sivil altyapıların hedef alınmasını, sivil nüfusa şiddet uygulanmasını, sivillerin rehin alınmasını ve yakalanmasını kategorik olarak reddediyor ve bu kişilerin ön koşulsuz olarak serbest bırakılmaları yönünde uluslararası toplumdan gelen taleplere katılıyor. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerinin gerçekleşmesini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Bunlara dayanarak ve uluslararası hukuk ile halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine olan bağlılığını yeniden teyit ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devleti'ni tanır"