Ermenistan'da darbe girişimi!

Ermenistan Soruşturma Komitesinin açıklamasına göre, iktidarı yasa dışı yollardan ele geçirmeye çalışan 5'i Ermenistan vatandaşı, 2'si Karabağ bölgesindeki Ermeni ahalisinden olmak üzere toplam 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda yasa dışı grubun Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin yetkilerini devralmak için hazırlıklar yaptığı belirlendi.

Rusya'da özel eğitim

Grubun darbe için çok sayıda kişiye ayda yaklaşık 2350 dolar maaş ödediği ve Rusya'da üçer aylık silah kullanımının da öğretildiği eğitimler aldırdıkları tespit edildi. Darbe için eğitim alan kişilerin Ermenistan'a döndükten sonra operasyonlara katılacağı ve başkalarını da eğiteceği öğrenildi.

Yalan makinesine girdiler

Grubun Roston-on-Don'a götürüldüğü ve Ermenistan kolluk kuvvetleriyle herhangi bir bağlantısının olup olmadığını belirlemek için grup üyelerine yalan makinesi testi uygulandığı ifade edildi.

Bu kişilerin daha sonra yakın muharebe eğitimi almak üzere Rusya'da "Arbat" adlı bir askeri üsse götürüldüğü ve darbe yapmak için eğitildiklerinin bu kişilere o zaman açıklandığı belirtildi. Eğitime tabi tutulan bazı kişilerin darbeye katılmayı reddederek ayrıldığı ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması sonucu darbe girişiminin ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin mahkemece tutuklandığı, darbe girişimine katılan daha fazla kişi olup olmadığına dair araştırmaların devam ettiği açıklandı.