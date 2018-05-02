Ermenistan'da muhalifler başkente girişleri durdurdu

02 Mayıs 2018

Ermenistan'da Başbakan Serj Sarkisyan'ı istifaya götüren protestolar devam ediyor. Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, sabah saatlerinde başkent Erivan'a giriş için kullanılan birçok yol protestocular tarafından kapatıldı.

Muhaliflerin havaalanına giden yolu da kapattığı belirtildi. Gürcistan'a ve İran'a giden yolların kapatılması nedeniyle iki ülkeye giriş-çıkış yapılamıyor.

Eylemlere destek veren başkentteki birçok dükkan ve iş yeri de kepenk indirdi. Güvenlik görevlilerinin engelleme çabalarına rağmen bazı eylemciler bakanlık binalarının girişini araçlarıyla kapattı.

Muhalefet lideri de gösterilere katıldı

Sarkisyan'ın istifası sonrasında dün Ermenistan parlamentosunda başbakanlık oylaması yapılmıştı. Oylamaya sokak gösterilerine liderlik eden Nikol Paşinyan tek aday olarak girmiş ancak ihtiyacı olan 53 oy alamamıştı.

Paşinyan oylamanın ardından, iktidar partisini halka savaş açmakla suçlamış ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bugünkü eylemlere eşiyle katılan Paşinyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hükümette ya da parlamentoda ne olduğu önemli değil. Önemli olan şu anda sokaklarda ne olduğudur. Halk ile iktidar arasında önceden olduğu gibi bir ilişki bundan sonra olmayacak” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, olayların büyümesine hazırlıklı olduğunu belirterek, polisin müdahale etmesi halinde kendisinin ve taraftarlarının cevap vermeyeceğini söyledi.

Ermenistan'da başbakanlık için gereken oy çıkmadı

Kaynak: Reuters