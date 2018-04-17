Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler yayılıyor

17 Nisan 2018

Ermenistan'da parlamentonun başbakanlığa adaylığını onayladığı eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a karşı düzenlenen gösteriler ülke çapında yayılıyor.

BBC'nin haberine göre, gösteriler başkent Erivan'da 5. gününe girerken Gümrü ve Vanadzor'da da halk sokağa dökülmeye başladı.

Erivan'da muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, parlamento binası yakınında kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, kamuda tüm sistemin felç edilmesi ve halkın gücü eline alması çağrısında bulundu.

Paşinyan, "Serj Sarkisyan, yönetecek bir Ermenistan'a sahip olmadığını görmek zorunda." ifadesini kullandı.

Başkentte İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığın göstericiler tarafından kuşatıldığı, Parlamento binası çevresine ise göstericilere karşı emniyet güçlerinin konuşlandırıldığı belirtildi.

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) tarafından başbakanlığa aday gösterilen ve adaylığı dün parlamentoda oy birliğiyle kabul edilen Serj Sarkisyan'ın bugün yemin etmesi planlanıyor.

Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ülkede yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan oldu

Kaynak: AA