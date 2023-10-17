Ermenistan'dan Azerbaycan'a 'zeytin dalı'

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 23-25 Ekim'deki askeri tatbikatın başkent Bakü, Nahçıvan ve Dağlık Karabağ bölgesinde düzenleneceğini duyurdu.

Azerbaycan, Ermeni kuvvetleri olduğunu belirttiği birlikleri Dağlık Karabağ'dan çıkartmak için Ermeni nüfusunun yaşadığı bölgede 'terörle mücadele' adını verdiği operasyonları başlatmış ve sonrasında bölgenin kontrolünü tamamen sağlamıştı.

Barışa hazırlar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın yıl sonuna kadar Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ve topraklarındaki tüm Azerbaycan vatandaşlarının güvenliğini sağlayacağını açıkladı.