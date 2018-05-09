Ermenistan'ın yeni Başbakanından Türkiye açıklaması

09 Mayıs 2018

Ermenistan Parlamentosu'nda dün yapılan oylama sonucunda başbakanlık görevine getirilen muhalif gösterilerin lideri Nikol Paşinyan, Türkiye ile hiçbir ön koşul sunmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre başbakan seçildikten sonra ayağının tozuyla Dağlık Karabağ'a giden Paşinyan, burada düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Paşinyan, "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız ancak Ankara, Dağlık Karabağ'la ilgili ön koşul sunmamalı. Bu tutum mantıklı değil. Zira bu, üçüncü bir ülkeyle Azerbaycan ilişkilere dayanıyor" dedi.

Bununla birlikte Paşinyan, "Ermeni soykırımı iddialarının" uluslararası toplum tarafından tanınması için çalışacaklarını belirtti.

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