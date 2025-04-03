Eş zamanlı olarak çekilme kararı alındı: Netanyahu UCM'nin yakalama kararına rağmen Macaristan’da!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine ülkeye gelen Netanyahu’nun, Orban ve Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşmeler yapacağı belirtildi. UCM’nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararı yürürlükte olsa da Macaristan mahkemenin yetkisini tanımadığını ifade etmişti. Dış basında yer alan haberlere göre Macaristan, Netanyahu’nun ziyaretiyle eş zamanlı olarak UCM'den çekilme kararı aldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkında verdiği tutuklama kararına rağmen Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetiyle Budapeşte’ye gelen Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.
Bakan Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabından Netanyahu ve eşinin Budapeşte'ye gelişini belgeleyen fotoğraflar paylaşarak, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Budapeşte’ye hoş geldiniz” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun Macaristan temasları kapsamında Başbakan Orban ve Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşmesi bekleniyor.
UCM, Kasım 2024'te Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan” dolayı tutuklama emri çıkarmıştı. Roma Statüsü gereği UCM’ye taraf ülkeler bu kararı uygulamakla yükümlü. Ancak Macaristan, Netanyahu’nun ülkeye güvenli şekilde girebileceğini açıklamıştı.
Konuya ilişkin son dakika gelişmesi ise dış basından geldi. BBC, Macaristan’ın Netanyahu’nun ziyaretine paralel olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekilme kararı aldığını duyurdu. Macaristan hükümeti henüz resmi bir açıklama yapmazken, bu adımın Netanyahu’ya verilen “dokunulmazlık garantisi” kapsamında atıldığı düşünülüyor.