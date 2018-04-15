Esad: Kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz

15 Nisan 2018

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırıları sonrasında Şam'ı ziyaret eden Rus vekiller heyetini kabul etti.

Sputnik'in aktardığı habere göre Esad, "Dün ABD'nin saldırganlığını gördük. Bu saldırganlığı, 1970'li yıllarda üretilen füzelerle püskürtmeyi başardık. 1990'lı yıllardan başlayarak Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar ‘geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dedi.

Heyete başkanlık eden Rus vekil Dmitriy Sablin, Esad'ın görüşmede şu ifadelere yer verdiğini aktardı: "Altyapının yeniden inşası çok önemli bir konu. Maliyeti en az 400 milyar dolar olacak. Bunun için 10 ilâ 15 yıla ihtiyaç var."

"Rus şirketlere tüm ayrıcalıklar tanınacak"

Esad'ın ayrıca başta petrol ve doğalgaz üretimi olmak üzere Batı şirketlerini beklemediklerini açıkladığı belirtildi. Esad'ın, "Bunu daha önce Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmede de söyledim. Burada Rus şirketlerin çalışmasını istiyoruz, onların hızlı ilerlemesine güveniyoruz. Rus şirketlere tüm ayrıcalıklar tanınacak" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Sablin, "Görüşmede, işbirliği ile ilgili önemli somut projeleri belirledik, şimdilik bunları açıklamak için erken. Bu projeler her iki ülke için yararlı olacak. Esad, bu projelerin hayata geçirilmesine şahsen destek vereceğini söyledi" dedi.

Esad: Batı kontrolünü kaybettikten sonra saldırdı