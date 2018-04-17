"Esad'ın Suriye'yi birleştirebilecek kişi olduğunu hiç söylemedik"

17 Nisan 2018

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi birleştirebilecek kişi olduğunu hiçbir zaman söylemediklerini belirtti.

BBC'ye konuşan Lavrov'a "Rusya, 7 yıldır süren krize rağmen, Esad'ın Suriyelileri birleştirebilecek, yaraları sarabilecek ve ülkeyi gerçek anlamda yönetebilecek kişi olduğunu gerçekten düşünüyor mu?" sorusu yöneltildi.

"Biz hiçbir zaman böyle bir şey demedik" yanıtını veren Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına göre Suriye'nin geleceğine bizzat Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Lavrov, Rusya'nın Batılı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu 'Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını soruşturma mekanizması' ile ilgili tasarıyı söz konusu mekanizmanın bağımsız ve şeffaf olmaması halinde desteklemeyeceğini belirtti.

Lavrov, ABD'nin Suriye'ye yeni saldırı düzenleme olasılığını da değerlendirdi.

Washington'da yapılan "Suriye'de kimyasal olayların tekrarlanması halinde yeni saldırılar düzenleyebiliriz" açıklamasının muhalifleri ve cihatçıları çatışmaları sürdürmeye teşvik ettiğini kaydeden Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye karşı 'akılsızca operasyon' yürüttüğünü söyledi.

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