Eşcinsel evlilik yasal olmuştu: SYRIZA lideri ve eşi düğün yapacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Büyük bir eşitsizliği ortadan kaldırdık” ifadesinde bulunarak eşcinsel evlililiğin ülkede yasal hale geldiğini duyurdu. Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ieronymos, bu kararın “Yunanistan’daki sosyal düzeni yok edeceğini” ifade ederken ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Stefanos Kasselakis ve eşi Tyler Mcbeth'in ağustos sonunda Girit'te düğün yapacakları öğrenildi.

Yunanistan medyasında, Kasselakis ve Mcbeth'in "Bu özel günü kutlamak üzere hepinizi en sevdiğimiz yerlerden birinde ağırlayacağımız için çok heyecanlıyız" yazılı davetiyesi dolaşıma girdi.

Davetiyede düğünün 28-31 Ağustos tarihleri arasında Girit'in Hania kentinde dört gün süreceği belirtiliyor.

Kasselakis ve McBeth, zaten evli. Ekim 2023'te, Kasselakis'in SYRIZA lideri olarak seçilmesinden bir ay sonra New York'taki Brooklyn Belediye Binası'nda düzenlenen sade bir törenle evlenmişlerdi.

Yunanistan, şubat ayında eşcinsel evliliği yasal hale getirmişti. Düğün kararı, yasanın geçmesinin ardından alındı.