Eşi açıkladı: Hapisteki Rus muhalif hastaneye kaldırıldı

Sibirya'nın güneybatısında bulunan Omsk'taki cezaevinde "vatana ihanet" iddiasıyla 25 yıl hapis yatan Rus muhalif Vladimir Kara-Murza'nın eşi Evgenia, Kara-Murza'nın tutuklu bulunduğu cezaevindeki hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Kara-Murza'nın Omsk'taki cezaevi hastanesine nakledildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Evgenia, ziyaret haklarının reddedildiğini ve avukatlarının onu görmek için beş saat beklediklerini ancak görüş izni alamadıklarını belirtti.

Kara-Murza'nın iki zehirlenme girişiminden kurtulduktan sonra polinöropati adı verilen bir sinir rahatsızlığından muzdarip olduğunu ve hapishanedeki sağlığıyla ilgili endişelerini defalarca dile getirdiğini sözlerine ekledi.

Rus ve İngiliz pasaportlarına sahip olan 42 yaşındaki Moskova doğumlu Kara-Murza, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını defalarca kınadıktan ve Moskova'ya karşı Batı yaptırımları çağrısında bulunduktan sonra hapse atılmıştı.

Kara-Murza, mahkeme kararına itiraz etmiş, ancak itirazı mayıs ayında reddedilmişti. Kara-Murza, aynı ay, hapishaneden yazdığı, ABD'nin The Washington Post gazetesinde yayınlanan yazıları için Pulitzer Ödülü'ne layık görülmüştü.

Evgenia Kara-Murza da Rus muhalif Aleksey Navalni'nin 16 Şubat'ta tutulduğu ceza kolonisinde şüpheli bir biçimde hayatını kaybetmesinin ardından eşinin sağlık durumuyla ilgili endişelerini bir kez daha dile getirmişti.