Eşi benzeri görülmedi! Bugüne kadar keşfedilen en eski peynir

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarım Havzası'ndaki yaklaşık 3 bin 500 yıllık mumyalarda, kefir peynirinde yaygın olarak bulunan bakteri türleri tespit edildi.

'Cell' dergisinde yayımlanan araştırmada, Tarım Havzası'ndaki mumyalarda 2003'te keşfedilen 'beyaz maddeler' incelendi.

DNA testine tabi tutulan bu maddelerde, inek ve keçi DNA'sının olduğunun doğrulanmasının yanı sıra yaygın olarak kefir peynirinde bulunan 'Lactobacillus kefiranofaciens' ve 'Pichia kudriavzevii' türleri de dahil olmak üzere, bazı bakteri örnekleri tespit edildi.

Araştırmacılardan Fu Çiaomey, "bugüne kadar keşfedilen, bilinen en eski peynir örneği" olarak adlandırdığı bu sonucun, eski insanların yeme alışkanlıkları ve kültürüne ışık tutabileceğini söyledi.

Fu, "Peynir gibi gıda maddelerinin binlerce yıl boyunca korunması, son derece zordur. Bu da bunu nadir ve değerli bir fırsat haline getirmektedir" diyerek keşfin önemine dikkati çekti.

Kefirin gelişimi de ortaya kondu

'Lactobacillus kefiranofaciens' bakterisinin nasıl geliştiğini de inceleyen araştırmacılar, bu yaklaşık 3 bin 500 yıllık süreç içerisinde, bakterinin insanlara daha iyi uyumlandığını ortaya koydu.

Bugün üretilen kefirdeki probiyotik bakterilerin bağırsaklarda bağışıklık reaksiyonlarına neden olma olasılığının daha düşük olduğuna dikkati çeken Fu, "Bu, bakterinin son 3 bin 500 yıl içinde nasıl geliştiğini gözlemlememizi sağlayan, eşi benzeri görülmemiş bir çalışmadır" diye konuştu.