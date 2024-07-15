Eski adalet bakan yardımcısına gözaltı

Polonya'da, bir önceki sağ popülist PiS koalisyon hükümetinde küçük ortak olan Egemen Polonya partisi mensubu, eski adalet bakan yardımcısı Marcin Romanowski gözaltına alındı.

Reuters'ta yer alan habere göre, eski adalet bakan yardımcısı Romanowksi'nin avukatı, Romanoski'nin siyasi kampanya gibi amaçlarla kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına ilişkin bir soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlığını kaybetmesinin ardından Pazartesi günü İç Güvenlik Teşkilatı tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Savcılık Egemen Polonya partisi üyelerinin, suç mağdurlarına yardım amaçlı Adalet Fonu'ndan gelen parayı kötüye kullandıklarını iddia etti.

Aralık 2023'te sona eren PiS hükümeti, iktidarda kaldığı 8 yılda ülke içinde ve uluslararası alanda demokratik kaidelerin altını oymak, devlet basınını hükümet yanlısı hale getirmek ve ülkeye muhafazakar değerlere göre yeniden şekil vermeye çalışmak gibi bir dizi konuda eleştiriliyordu.

"Pegasus yazılımı için fondan 6,4 milyon dolar harcanmış"

Savcılar, gözaltına alındığı açıklanan eski adalet bakan yardımcısı Romanowski'nin, aralarında yetki aşımı ve hazinenin zarara uğratılması da olmak üzere 11 suç işlediğine ilişkin kanıt olduğunu açıkladı. Savcılık sözcüsü, eski bakan yardımcısının hakkında resmi olarak suçlama yöneltilmek ve şüpheli olarak sorgulanmak üzere Ulusal Savcılık makamına getirileceği bilgisini verdi. Romanowski ise kendisine yöneltilen bu iddiaları reddederek gözaltına alınmasının siyasi saiklere dayandığını savundu.

Yerel basına yansıyan haberler ise söz konusu fona ait olan paranın, Egemen Polonya partisine oy kazandırmak için kırsal bölgelerdeki seçmenlere itfaiye araçlarından 'ev hanımı dernekleri' gibi kurumlara ekipman alınmasına kadar bir dizi şekilde kullanılmış olduğunu aktardı. Savcılığın iddiasına göre, Adalet Fonu'na ait 6,41 milyon dolarlık meblağ ise Pegasus telefon hackleme yazılımının satın alınması için kullanılmıştı.

"Pegasus yazılımı suçla mücadele için kullanıldı"

Öte yandan, Egemen Polonya milletvekili Michal Wos da cuma günü dokunulmazlığını kaybetmişti. Savcılar, Wos'un da Adalet Fonu'daki parayı Pegasus yazılımı satın almak üzere kötüye kullandığını belirtti. Wos ise hakkındaki iddiaları reddederek Pegasus yazılımının 'suçla mücadele' amacıyla kullanıldığını iddia etti. Avrupa Birliği (AB) yanlısı Başbakan Donald Tusk'ın koalisyon hükümeti ise daha önce üzeri örtülen olası suç ve kabahatlerin ortaya çıkarılabilmesi için soruşturma izni verildiğini belirtti. Adalet Bakanı Adam Bodnar da bugün yaptığı açıklamada, bir önceki hükümetle bağlantılı olan başka isimlere de suçlama yöneltilebileceğini ama henüz bu kararın alınmadığını belirtti.