Trump saldırganının evinde 'şüpheli cihaz' bulundu

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'daki başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı olması kesin gözüyle bakılan Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren şahsın evinde "şüpheli cihaz" bulundu.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, FBI, 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'un evinde ikinci bir "şüpheli cihaz" bulunduğunu söyledi.

FBI, daha önce de saldırganın aracında şüpheli bir patlayıcı cihaz ve evinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunduğunu açıklamıştı.

Silahlı saldırı için bir neden tespit edemediğini belirten FBI, ancak "olayların sırasını ve saldırganın saldırıdan önceki hareketlerini belirlemek için" çalıştıklarını ifade etti.

The New York Post'a saldırı anına ilişkin açıklamalarda bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump ise, "Ölmüş olmam gerekiyordu" demişti.