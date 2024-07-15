Trump, saldırı anına ilişkin ilk kez konuştu: 'Ölmüş olmam gerekiyordu'

ABD Başkanlığı için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığına kesin gözüyle bakılan Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi için düzenlediği miting sırasında vuruldu.

Kulağından vurularak yüzü kanlar içinde kalan Trump, Cumhuriyetçilerin Milwaukee'de düzenlenecek olan kongresine giderken özel uçağında saldırı anını The New York Post gazetesine verdiği röportaj ile paylaştı.

The New York Post'ta yer alan habere göre, sağ kulağı bandajlanan Trump, "Hastanedeki doktor daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi ve bunu bir mucize olarak nitelendirdi" dedi.

"Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" diyen Trump, ölmüş olmam gerekiyordu ifadesinde bulundu. Eski Başkan Donald Trump, Pennsylvania'daki mitingde hayatına kastedilmesini "gerçeküstü bir deneyim" olarak nitelendirdi.

Trump, Gizli Servis'in "harika bir iş" çıkardığını söyledi

Trump, Gizli Servis ajanları kendisini sahneden indirirken hâlâ destekçileriyle konuşmaya devam etmek istediğini, ancak ajanların bunun güvenli olmadığını ve kendisini hastaneye götürmeleri gerektiğini söylediklerini belirtti.

Röportaj sırasında sağ ön kolundaki darbeye bağlı ezilmeyi gösteren Trump, çatışma başlar başlamaz ajanların kendisini "defans oyuncuları" gibi yere yığdığını aktardı.

"Ajanlar bana o kadar sert vurdu ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı" diyen Trump, Gizli Servis personelini ve saldırganı vuran güvenlik ekibini kahramanca davranışları için takdir etti.

Trump ayrıca, ajanların etrafını sardığı sırada yumruğunu havaya kaldırdığı fotoğrafa da değindi.

"Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor" ifadesinde bulunan Trump, "Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğraf için ölmeniz gerekir. Konuşmaya devam etmek istiyordum ama vuruldum."

Trump, hastanedeki doktorun AR-15 ile vurulduktan sonra hayatta kalan birini hiç görmediğini söylediğini, "Şans eseri ya da Tanrı sayesinde, birçok insan Tanrı sayesinde hâlâ burada olduğumu söylüyor" sözleriyle belirtti.

Saldırı anında vurularak ölen itfaiyeci Corey Comperatore'nin cenazesine katılmayı düşündüğünü ifade eden Trump, yaralanan iki kişinin numaralarının alınmasını istediğini yardımcılarına iletti.

"Ükemizi birleştirmeye çalışmak istiyorum"

Trump, ölümle burun buruna gelmesinin Perşembe günü yapacağı ve partisinin adaylığını üst üste üçüncü kez kabul edeceği konuşmayla ilgili fikrini değiştirdiğini söyledi. Trump, "Son derece sert, gerçekten iyi, yozlaşmış, korkunç yönetimle ilgili bir konuşma hazırlamıştım" dedi ve sonra aniden ekledi: "Ama bir kenara attım."

Trump, yeni bir konuşma hazırlığında olduğunu çünkü "ülkemizi birleştirmeye çalışmak istiyorum" dedi. Trump, kollarını kavuşturarak, "Ama bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorum. İnsanlar çok bölünmüş durumda" diye ekledi.

Trump'a bunun bir ton meselesi olup olmadığı, yoksa aklında politika değişiklikleri mi olduğu sorulduğunda, politika farklılıklarının engel teşkil ettiğini öne sürdü. Trump, "Bazı insanlar açık sınırlar istiyor, bazıları istemiyor. Bazıları erkeklerin kadın spor takımlarında oynayabilmesini istiyor, bazıları ise istemiyor" dedi.

Trump, yine de, başarının ülkeyi birleştireceğine inandığını söyledi, ancak bu başarının neleri içereceğini tanımlamadı. Trump, Başkan Biden'ın aramasını takdir ettiğini ve Biden'ın "çok hoş" olduğunu söyledi. Trump, aralarındaki kampanyanın bundan sonra daha medeni olabileceğini öne sürdü. Trump, ayrıca "duyduğumuza göre" diye ekledi.