Eski CIA Direktörü, Trump'a yüklendi

19 Ekim 2017

Amerikan NBC kanalında yayınlanan "Today Show" programına konuk olan ABD'nin eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, ABD'nin Kuzey Kore politikalarını eleştirdi.

Kuzey Kore geriliminin artmasında özellikle Trump'ın yorumlarının etkili olduğunu savunan Brennan, "Washington'dan ve Bay Trump'ın günlük Twitter paylaşımlarından gelen sert ve kavgacı yorumlar, gerilimin artmasına zemin hazırladı." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın "güçlü bir kişilik" ortaya koymaya çalıştığını ancak yetersiz uluslararası ilişkiler deneyimine sahip olması nedeniyle hatalar yaptığını belirten Brennan, "Umarım (Dışişleri Bakanı) Rex Tillerson, perde arkasında bu meselelere ilişkin yürüttüğü çabalarına devam eder." diye konuştu.

Brennan ayrıca ABD ile Kuzey Kore arasında askeri bir çatışma çıkma ihtimalinin en az yüzde 20 olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Trump, geçen ay New York'ta yapılan 72. BM Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, nükleer programını sürdürmesi halinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek, "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir. Ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmişti.

Kaynak: AA