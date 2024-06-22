Eski İsviçre Cumhurbaşkanı, NATO ve AB'ye katılım şartını açıkladı.

Eski İsviçre Cumhurbaşkanı Micheline Calmy-Rey, İsviçre'de Almanca olarak yayımlanan Neue Zürcher Zeitung gazetesine açıklamalarda bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Calmy-Rey, Bern yönetiminin, AB ve NATO'ya katılma konusunda kararlı olmadığını, ancak ülkenin güvenliğine yönelik bir tehdit durumunda bu olasılığın değerlendirilmeye değer olduğunu söyledi.

İzlanda ve Norveç ile birlikte AB üyesi olmayan İsviçre hakkında Calmy-Rey, "Ben her zaman ikili ilişkiler kurulmasından yana oldum. Ancak yurttaşlarımı ikna etmek giderek zorlaşıyor. Sadece bir örnek: komşu ülkelerdeki çiftçi protestoları birçok yurttaşın en iyi çözümün AB üyesi olmamak ve onların politikalarını takip etmemek olduğunu düşünmesine neden oldu. Bu durumda, AB ve NATO'ya katılmayı ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekecektir" dedi.

İsviçre AB ve NATO üyesi değil, ancak Bern Şubat 2022'nin sonundan bu yana Rusya'ya karşı neredeyse tüm Avrupa yaptırımlarına katıldı.

İsviçre ordusu bu yıl kendi toprakları dışında 20, kendi topraklarında ise dört tatbikata katılacak ve bunların hepsinde NATO ülkeleri yer alacak.