Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

İtalya'nın eski Başbakanı Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti.

Açıklamayı konuya yakın kaynaklar yaptı.

Uzun bir süredir kan kanseriyle mücadele eden İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi, akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu ve yakın zamanda bir akciğer enfeksiyonu geçirmişti.

86 yaşındaki Berlusconi'nin partisi Forza Italia, geçen yılın Eylül ayı sonundaki genel seçimleri kazanan ve parlamentoda çoğunluk elde eden Muhafazakâr parti koalisyonunun bir parçasıydı. Muhafazakâr koalisyonun zaferinin ardından, İtalya'nın Kardeşleri partisinin sağcı lideri Giorgia Meloni, İtalya'nın ilk kadın başbakanı olmuştu.